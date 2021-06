Naraka : Bladepoint évoque son modèle économique et ses versions consoles

A l’occasion de la dernière bêta de Naraka Bladepoint et de la présentation annuelle de Netease, nous avons pu poser quelques questions à Raylan Kwan, Marketing Manager à 24 Entertainment. Au cours de cette rapide entrevue, le studio nous a précisé ses plans pour l’avenir du jeu et nous donne quelques indications sur son modèle économique ou encore, ses versions consoles.

Présentation de Naraka et retours de la bêta

Pouvez-vous rapidement présenter ce qu’est Naraka Bladepoint à celles et ceux qui ne connaissent pas ?

Naraka : Bladepoint est un titre multijoueur offrant aux joueurs une incroyable mobilité grâce au parkour et au grappin, un vaste choix d’armes de mélée et d’armes à distance, et un une platte de personnages avec de puissantes capacités, allant même jusqu’à une transformation en guerrier Vajra pour écraser vos ennemis.

Nous avons joué à la dernière bêta et l’avons beaucoup appréciée ! Êtes-vous satisfaits de celle-ci ?

Oui ! Grâce à nos joueurs, nous avons atteint le top 5 des jeux les plus joués sur Steam. C’était génial ! Il y a eu beaucoup de retours positifs, ce qui nous a vraiment aidé à nous remonter le moral. Mais nous avons aussi reçu une tonne de suggestions. L’équipe a travaillé sur l’optimisation en fonction des retours que l’on a eu et la prochaine bêta sera donc une version encore meilleure.

Justement, quels sont les retours positifs et négatifs que vous avez eu pendant cette bêta ? Sur quoi allez-vous vous focaliser suite à ces retours ?

Les joueurs ont surtout apprécié le gameplay, avec ce mélange entre parkour, combats au corps à corps ainsi que les compétences des héros et le système de Souljade. Pour la prochaine étape, nous allons nous focaliser sur l’équilibre entre les armes, les personnages et ces Souljades. Nous optimiserons aussi les mouvements du personnages avec une meilleure stabilité du framerate, l’intégration d’un anti-cheat, une meilleure qualité des serveurs et beaucoup plus encore.

Modèle économique et boutique

Pour certains, la question du modèle économique est encore floue. Pouvez-vous nous en dire plus?

Naraka Bladepoint sera un buy-to-play. Il était actuellement gratuit sur Steam puisque c’était un test de bêta fermée. Nous souhaitons que beaucoup plus de joueurs puissent jouer et essayer ce jeu. Nous allons révéler le prix et l’ouverture des précommandes le 13 juin.

Avez-vous des plans pour la boutique à l’avenir ? Des choses que nous n’avons pas vu dans la bêta, comme un abonnement premium pour le Battle Pass ?

Nous allons d’abord nous concentrer sur l’amélioration des performances grâce aux nombreux conseils et retours des joueurs de la bêta. En même temps, nous allons aussi ajouté du contenu pour améliorer l’expérience des joueurs, mais nous ne pouvons rien promettre pour le moment.

Le Battle Pass est déjà dans le jeu mais nous sommes prudent avec ces fonctionnalités car que nous souhaitons que le jeu soit équilibré et relativement juste envers tous les joueurs.

Et les consoles ?

Est-ce qu’il y aura d’autres cartes ou une évolution de l’actuelle à l’avenir ?

Nous sommes en train de travailler là-dessus actuellement. Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux.

Peut-on espérer d’autres modes de jeux que le match à mort par équipe ?

Même chose, notre équipe travaille aussi sur cet aspect et nous vous tiendrons au courant sur nos réseaux.

Pour l’instant, Naraka Bladepoint n’est prévu que sur PC. Avez-vous prévu des versions consoles ? Si oui, pour la nouvelle ou l’ancienne génération ?

Oui, mais pour l’instant, nous travaillons encore sur la/les version(s) console et nous espérons proposer des versions nouvelle génération prochainement.

Ce que l’on retient de cette interview, c’est d’abord la confirmation que le titre sera bien un « buy to play » et non un free to play comme certains auraient pu le penser. On remarque également que les développeurs s’attaquent à l’optimisation qui était effectivement assez juste (même pour une grosse machine) lors de la bêta. L’autre grosse nouvelle est que Naraka : Bladepoint est bel et bien confirmé sur consoles même si la réponse est prudente car le titre pourrait bien être une futur exclusivité selon les négociations avec les éditeurs.