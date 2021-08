Naraka Bladepoint nous rappelle qu’il sort aujourd’hui avec son trailer de lancement

Naraka Bladepoint a connu un petit succès lors de sa bêta qui a eu lieu il y a quelque jours, de quoi assurer un peu d’attente autour de ce Battle Royale pas comme les autres. Une attente qui touche à sa fin, du moins pour la communauté PC, puisque le jeu sort aujourd’hui dans sa version complète.

Un dernier rappel sur le gameplay

On nous le rappelle avec un dernier trailer de lancement, qui revient sur les spécificités du gameplay du titre. Très porté sur l’action, Naraka Bladepoint nous plonge au coeur d’un champ de bataille avec de nombreux joueurs et joueuses, avec l’envie d’en découdre grâce à la maîtrise des arts martiaux, des armes blanches, et de tout un tas de compétences magiques.

Pour rappel, il ne s’agit pas d’un free-to-play, mais bien d’un jeu payant, disponible à partir de 19,99€ dans son édition standard. Notez également que le titre aura prochainement droit à sa version PS5, mais que celle-ci n’a pas encore été datée. Si le jeu vous intéresse, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu.