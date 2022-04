My Time at Sandrock lancera son accès anticipé le 26 mai prochain

Après My Time at Portia qui a su trouver son public, le studio Pathea Games avait décidé de capitaliser sur ce succès pour produire une suite, My Time at Sandrock, qui se déroule dans le même univers et qui a pour ambition de faire mieux que le premier épisode. On s’attendait à ce que le titre démarre son accès anticipé l’année dernière, mais il aura fallu être plus patient, jusqu’à aujourd’hui, où l’on apprend que le titre sortira en early access dès le mois prochain.

Sandrock ouvre bientôt ses portes

Pathea Games va donc démarrer l’accès anticipé de My Time at Sandrock dès le 26 mai prochain sur Steam et l’Epic Games Store (au prix de 24,99 €), et on apprend que cette version comportera une traduction française d’entrée de jeu. Cet accès anticipé aura ensuite droit à de multiples muses à jour avec de nouveaux PNJ, de nouveaux dialogues, l’intégration du multijoueur et bien d’autres choses.

Dans My Time at Sandrock, vous devrez remettre à neuf la région de Sandrock en créant de nouveaux édifices, en rendant l’endroit plus habitable et en faisait connaissance avec plus d’une trentaine d’habitants locaux pour se lier d’amitié avec eux. Il faudra alors accomplir diverses tâches pour mener à bien la reconstruction des lieux, tout en partant à l’aventure dans les ruines et les cavernes avec un gameplay orienté Action-RPG, qui comporte plusieurs armes à maîtriser.

Le site officiel permet d’en apprendre un peu plus sur le jeu, en attendant de pouvoir mettre les mains dessus le 26 mai prochain.