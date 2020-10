My Time at Sandrock annoncé, une suite à My Time At Portia

Bonne nouvelle si vous avez adoré My Time At Portia. Le studio Pathea Games remet le couvert avec une suite appelée My Time At Sandrock. Il s’agit bien d’un épisode dans la continuité du titre sorti en janvier 2019 et une tonne d’informations vient de tomber. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir.

Une formule plus complète

Cette suite sera lancée en accès anticipé courant mars 2021 sur PC via Steam. Puis, elle sortira dans sa version définitive au printemps 2022 sur les autres plateformes, à savoir GOG et Epic Games Store suivie des consoles, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch pour l’été 2022. Il faudra donc s’armer de patience mais des images et une bande-annonce sont là pour nous faire attendre.

Initialement prévu comme une extension à My Time At Portia, le projet My Time at Sandrock est finalement devenu un titre complet. Les développeurs expliquent avoir « réalisé que pour exprimer pleinement l’histoire de Sandrock, il était nécessaire de repartir de zéro ». On aura donc une meilleure enveloppe avec des graphismes améliorés, une meilleure optimisations et des mécaniques plus approfondies.

Les nouveautés de Sandrock

Toujours inspiré d’un univers à la Miyazaki, ce nouvel opus est avant tout un jeu dans la continuité du premier volet : un jeu qui mélange aventure, construction, gestion et RPG. Mais le studio évoque des surprises avec de nouvelles mécaniques de gameplay. Ainsi, l’arc scénaristique sera plus travaillé avec des personnages mieux construits qui auront droit à un meilleur traitement.

Egalement, le communiqué évoque d’un côté un mode solo, consacré à une expérience RPG, et de l’autre côté, un mode spécial où des amis ou inconnus pourront jouer ensemble. Cela permettra de ne pas interférer avec votre progression dans le mode solo et l’objectif est de rassembler jusqu’à 4 joueurs sur une carte du monde ouvert et distincte de la carte en solo. On pourra construire, combattre et réaliser des donjons en coopération.

Sandrock est une cité située dans le désert d’Eufaula et a été fondée à côté de l’oasis de Martle. Une région aride mais qui a encore beaucoup de secrets à livrer. On aura donc droit à de nombreux personnages uniques à découvrir avec un système de relations toujours présents, et étant donné que chronologiquement, l’histoire se déroule quasiment en même temps que My Time At Portia, il peut y avoir des similitudes.

Le studio Pathea Games a lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour fortifier le développement. L’équipe explique que les fonds supplémentaires permettront de développer certains aspects du titre qui ne pourront être réalisés sans ça. Le multijoueur est évoqué, tout comme l’auto-publication du jeu et d’autres optimisations.

My Time at Sandrock est prévu sur Steam en early access pour mars 2021. Les autres plateformes et consoles suivront mi-2022.