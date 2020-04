My Hero One’s Justice 2 : Hawks a droit à des images et une vidéo

Avec la saison 4 de l’anime My Hero Academia qui s’est achevée sur la présentation du héros Hawks, on se doutait bien que ce dernier arriverait rapidement en DLC dans My Hero One’s Justice 2.

Le numéro 2 est bientôt là

Après avoir été confirmé par Bandai Namco, le héros ailé se dévoile ici plus en détail grâce à une série de screenshots, mais aussi grâce à une vidéo que l’on peut voir sur le compte Twitter officiel de l’éditeur.

Le très populaire Hawks arrive à toute vitesse avec ses grandes ailes rouges et ses lames de plumes ! Hawks sera le premier personnage en DLC de #MyHero One’s Justice 2 ! pic.twitter.com/Mbdd8M07CA — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) April 6, 2020

Malheureusement, aucune date de sortie n’a été communiquée pour la sortie de ce DLC, qui sera compris dans le Season Pass du jeu.

My Hero One’s Justice 2 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.