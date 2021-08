My Hero One’s Justice 2 : Hitoshi Shinso en DLC, une démo, et les costumes du troisième film gratuits

On aurait pu penser que Bandai Namco se dirige vers un My Hero One’s Justice 3 après la fin du Season Pass de My Hero One’s Justice 2, mais l’éditeur a préféré annoncer une nouvelle salve de DLC. On connait désormais l’identité du premier combattant de ce Season Pass, ainsi que les nouveautés qui vont arriver pour le jeu prochainement.

Une seconde vie pour le jeu ?

On commence donc par noter l’arrivée de Hitoshi Shinso, l’apprenti héros qui souhaite intégrer la filière héroïque et qui se bat désormais à l’aide de bandages similaires à ceux d’Aizawa. Son Alter lui permet aussi de contrôler ses adversaires s’ils répondent à sa voix, ce qui devrait lui permettre de les immobiliser dans le jeu.

En plus de cela, on apprend que les costumes d’Izuku, Bakugo et Shoto du film My Hero Academia: World Heroes Mission (qui sort aujourd’hui au Japon) arriveront aussi dans le jeu et seront disponibles gratuitement pendant une durée limitée. Enfin, on apprend qu’une démo va bientôt voir le jour pour le jeu. Elle contiendra des éléments du mode Histoire, et sera lancée prochainement. Aucune date n’a été communiquée pour tous ces ajouts.

My Hero One’s Justice 2 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.