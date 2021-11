My Hero One’s Justice 2 monte le son avec l’arrivée de Present Mic en DLC

Alors que l’on pensait que Bandai Namco allait logiquement se diriger avec un My Hero One’s Justice 3, l’éditeur a préféré continuer de soutenir My Hero One’s Justice 2 avec l’arrivée d’un deuxième Season Pass. Après l’arrivée de Shinso Hitoshi dans le roster, c’est au tour de Present Mic de faire parler ses cordes vocales.

Prêt à hurler sur ses adversaires

Le dernier numéro du Weekly Jump, relayé par Gematsu, nous apprend donc que le professeur de Yuei et commentateur des matchs in-game sera l’un de nouveaux personnages jouables dans My Hero One’s Justice 2. Pour le moment, on ignore encore quand le personnage arrivera en tant que DLC.

Pour rappel, Present Mic est un super-héros capable d’utiliser sa voix comme arme, qu’il peut en plus amplifier à l’aide de son équipement pour tout dévaster autour de lui. Il est également l’un des professeurs de la classe 1-A, et également le compère de toujours d’Aizawa, aka Eraser Head.

My Hero One’s Justice 2 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.