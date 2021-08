My Hero One’s Justice 2 : La démo et Shinso Hitoshi sont disponibles, avec les costumes du troisième film

My Hero One’s Justice 2 entre aujourd’hui dans une seconde partie de sa vie avec l’arrivée du deuxième Season Pass pour le jeu, qui avait déjà confirmé la présence de Shinso Hitoshi au casting. Bonne nouvelle, le DLC arrive dès aujourd’hui, avec quelques nouveautés en plus.

Une démo disponible en même temps

Le personnage est donc désormais disponible en tant que DLC, et nous montre ici du gameplay avec un style de combat forcément très proche de celui d’Aizawa. Mais en plus de ce contenu payant, il est possible de mettre la main sur les costumes gratuits issus du film My Hero Academia: World Heroes Mission, pour Deku, Bakugo et Shoto, et ce pendant une durée limitée.

En plus de cela, celles et ceux qui ne possèdent pas le jeu peuvent désormais télécharger une démo (disponible sur toutes les plateformes, afin d’essayer quelques combats en compagnie de Deku, Shigaraki, Bakugo, Himiko Toga, Overhaul, Bakugo, et le meilleur d’entre tous, Lemillion.

My Hero One’s Justice 2 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.