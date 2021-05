My Hero One’s Justice 2 : Gentle et La Brava se montrent en vidéo, un deuxième Season Pass annoncé

La semaine dernière, My Hero One’s Justice 2 se rappelait à notre bon souvenir avec la confirmation de son cinquième personnage à venir en DLC, qui est en réalité un duo puisqu’il s’agit de Gentle et La Brava. Les apprentis criminels ont aujourd’hui droit à une première vidéo de gameplay, qui nous précise aussi que le support du jeu n’est pas terminé.

5 personnages en plus à venir

C’est très rapide, mais Gentle et La Brava nous montrent au moins leur attaque finale ensemble, avec la jeune fille présente à la caméra pour filmer les exploits de son idole.

Le duo vient donc conclure le premier Season Pass du jeu, mais cette vidéo nous apprend qu’un autre Season Pass est en route, et que le premier personnage sera présenté durant l’été. Les paris sont donc ouverts concernant l’identité de ces 5 personnages, mais on suppose que des élèves de la 1-B seront à l’honneur afin de suivre l’arc en cours dans l’anime (tout en croisant les doigts pour que Mirko soit tout de même dans le lot).

My Hero One’s Justice 2 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.