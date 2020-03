My Hero One’s Justice 2 se lance en vidéo et annonce son Season Pass

Durant plusieurs semaines, My Hero One’s Justice 2 nous a présenté son casting avec plusieurs vidéos, et le titre est enfin prêt à sortir aujourd’hui. Pour célébrer cela, Bandai Namco dévoile un trailer de lancement. Attention tout de même à ne pas regarder la vidéo si vous n’avez pas encore vu la première partie de la saison 4 de l’anime.

Un Season Pass avec cinq personnages

C’est donc l’affrontement entre Deku et Overhaul qui est montré ici, mais cette vidéo est aussi l’occasion de révéler la présence d’un Season Pass pour le jeu. Les paris sont donc ouverts concernant l’identité des cinq personnages, dont le premier arrivera ce printemps. On mise très fortement sur Gentle Criminal et Hawks dans un premier temps, histoire de faire plaisir aux fans (surtout pour ce dernier).

My Hero One’s Justice 2 est disponible depuis aujourd’hui sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.