My Hero One’s Justice 2 : Hawks arrivera ce printemps en DLC

Malgré son casting de personnages déjà bien fourni, My Hero One’s Justice 2 nous avait promis quelques DLC supplémentaires via l’annonce de son Season Pass. Sans grande surprise, le premier combattant à rejoindre le jeu sera le héros professionnel Hawks.

Le héros ailé arrive

Sans plus de précisions, on sait grâce au magazine V-Jump que le nouveau numéro 2 des super-héros, très apprécié par les fans du manga, arrivera ce printemps. 10 couleurs alternatives pour son costumes seront également compris dans le DLC. On attend maintenant des images et une date de sortie pour ce nouveau personnage.

My Hero One’s Justice 2 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.