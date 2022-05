MultiVersus : une cinématique avec Taz et le Géant de Fer

MultiVersus rattrape un peu sa dernière apparition avec plus d’informations aujourd’hui grâce à un nouveau trailer cinématique qui permet notamment l’annonce (ou plutôt confirmation) de deux nouveaux combattants dans ce Smash-like des licences Warner Bros. Le tout est déjà doublé en français mais voici le lien de la VO si cela vous intéresse.

Vin Diesel ne rempile pas dans MultiVersus

MultiVersus permettra donc aussi d’incarner Taz, le Diable de Tazmanie mais aussi le Géant de Fer. On peut aussi découvrir le premier visuel officiel de Velma que l’on avait déjà pu apercevoir dans des fuites des playtests précédents. En dehors du Géant de Fer, les quinze autres personnages dévoilés pour l’instant, seront jouables dans la troisième alpha fermée qui aura lieu du 19 au 27 mai.

Il est toujours possible de s’inscrire sur le site officiel puisque les mails partiront demain. Cette fois-ci, l’essai sera beaucoup plus ouvert puisqu’il sera disponible sur toutes les plateformes et « plus de territoires » (on suppose que l’Europe sera concernée). Il n’y aura d’ailleurs pas d’embargo pour les vidéos et les streams, ce qui permettra de voir du gameplay même sans invitation.

Cette alpha sera probablement la dernière puisque la vidéo se termine avec l’annonce de la première bêta ouverte qui se déroulera en juillet, de quoi consoler un peu celles et ceux qui n’auront pas eu leur accès demain. Mais sachez tout de même que rien ne sera perdu puisque les personnes ayant une clé pourront inviter jusqu’à trois amis.

On rappelle que MultiVersus est un free-to-play qui sortira en 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.