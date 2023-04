MotoGP 23 : Nos premières impressions sur la simulation de Milestone après 3h de jeu

Dans le cadre d’une session de trois heures nous donnant accès à une version en cours de développement du titre tournant sur un PC équipé d’un processeur Intel Core i5-9400F (2,9 GHz), d’une NVIDIA GeForce RTX 2060, d’une mémoire vive de 16 Go de RAM, et d’un écran de résolution 1080p, nous avons eu droit à un petit aperçu de ce que la simulation de Milestone avait dans le ventre en configuration graphique Ultra et avec une manette Xbox One.

Après avoir passé un peu de temps dans la MotoGP Academy et le mode Contre-la-montre pour nous refaire un peu la main sur le gameplay, nous avons participé à quelques week-ends de course MotoGP sur plusieurs circuits tout en prenant soin de jouer à notre guise avec les différentes aides à la conduite et conditions météorologiques disponibles. Voici nos premières impressions.

L’IA au service des non-initiés ?

Malgré la présence de la MotoGP Academy, une façon assez old school mais efficace d’apprendre à maîtriser chaque circuit à dos de MotoGP par temps sec, et d’un système d’analyse de conduite nous aiguillant vers un tutoriel précis ou nous conseillant de modifier certains réglages pour nous aider à trouver le meilleur équilibre possible dans notre expérience de jeu, MotoGP 22 n’en restait pas moins une simulation frustrante et difficile d’accès pour les néophytes.

Conscient que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réussir à attirer ce type de public, Milestone a donc décidé d’intégrer au gameplay de MotoGP 23 trois nouvelles aides à la conduite : la direction neurale, l’accélération neurale et les freins neuraux. Quand elles sont activées, ce qui nous fait basculer automatiquement en mode de pilotage dit « Débutant », l’IA va s’assurer que notre véhicule conserve la trajectoire idéale dans un virage tout en gérant elle-même la puissance de l’accélération et la juste intensité à déployer pendant un freinage.

Tout du moins, elle essaye car, le développement du titre n’étant pas encore terminé, sa capacité d’exécution n’est pas optimale. Elle lui arrive d’avoir de réels moments d’égarement (quand nous nous écartons un peu trop de la trajectoire idéale par exemple) et parvenir à discerner clairement les phases où nous conduisons de celles où c’est elle qui a le contrôle n’est pas toujours évident. Alors, certes, si nous nous contentons uniquement de l’assistance liée au freinage, le résultat en piste est plus satisfaisant mais il y a du boulot à fournir pour peaufiner son comportement d’ici la sortie.

Autre bémol, nous avons l’impression qu’il existe un pic de difficulté trop important dans la prise en main lorsque nous tentons d’effectuer la transition, aussi progressive soit-elle, entre le pilotage Débutant et Classique. Dans le cadre de cette bêta, nous nous demandons s’il n’aurait pas fallu inclure également un mode Intermédiaire entre les deux ou procéder à des ajustements au second style d’expérience proposé.

Sincèrement, intégrer ce système peut permettre à cet opus d’être une solide porte d’entrée pour les non-initiés, à condition qu’il soit parfaitement huilé et calibré. Dans le cas contraire, il risque vite de devenir davantage une gêne qu’un outil améliorant l’accessibilité de l’expérience. Les idées et les intentions semblent presque toutes là, reste maintenant à savoir si le studio italien réussira à les exploiter comme il se doit au lancement.

Une météo dynamique qui peut tout changer

Toujours dans le cadre de cette session de 3h, nous avons également eu l’opportunité de disputer quelques week-ends de GP impactés par la météo dynamique. Faisant son apparition pour la première fois dans l’histoire de la franchise aussi surprenant que cela puisse paraître, cette fonctionnalité va vite chambouler les habitudes des fans puisque, plus la météo est incertaine, plus les conditions de piste sont susceptibles d’évoluer et plus il faut être vigilant quant aux changements de comportement de la moto.

Lorsque l’asphalte est sec et qu’il se met à trop pleuvoir, ou inversement, cela peut même déclencher des courses dites « flag-to-flag ». Il faut alors préparer deux véhicules avec des réglages différents avant le départ car, dès que la Direction l’autorisera par l’intermédiaire d’un drapeau blanc, nous pourrons changer de bolide en passant par la voie des stands (excepté sur un circuit historique comme Donington Park par exemple où le drapeau rouge est agité avant de donner un nouveau départ arrêté une fois que tous les pilotes ont changé de gommes). Faire preuve de lucidité et de stratégie dans ces circonstances est donc indispensable pour perdre le moins de temps possible face à nos adversaires.

Pour finir, notez que les développeurs n’ont pas oublié de modifier le format des week-ends de GP au sein de la catégorie reine pour y introduire les courses Sprint. Le visuel de l’AMF placé en bas à droite de l’écran a été rafraîchi et modernisé. Quant aux commentaires français, la voix manquant cruellement d’âme que la série se traînait depuis plusieurs années a enfin été remplacée, sauf erreur de notre part, par celle bien plus vivante de Laurent Rigal. Sa présence ne nous semble pas autant marquante que celle de Julien Fébreau dans les jeux de F1, ni naturelle et passionnée que sur les antennes de Canal + aux côtés de Randy de Puniet, mais ça fait le job et c’est le principal.

S’il faudra attendre d’avoir sa version complète et finalisée entre nos mains pour donner un avis tranché et constructif, cette session de 3h sur MotoGP 23 nous laisse sur une première impression intéressante à défaut d’être véritablement convaincante. La météo dynamique semble bien intégrée à l’expérience de jeu mais les nouvelles aides à la conduite par IA proposées doivent encore faire leurs preuves pour attirer les non-initiés de la saga. Pour savoir si la simulation de Milestone réussira à atteindre cet objectif, rendez-vous le jour de sa sortie prévue le 8 juin prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.