MotoGP 22

MotoGP 22 est un jeu de course de motos axé simulation développé et édité par Milestone. Dédié aux championnats du monde MotoGP, Moto2 et Moto3 2022, cet épisode promet notamment d'intégrer le mode scénarisé (NINE) Saison 2009, permettant de revivre les moments marquants de la saison MotoGP 2009 à travers un docu-film commenté par le documentariste et réalisateur britannique Mark Neale, divers ajustements de gameplay, un tutoriel et une MotoGP Academy retravaillées ainsi qu'un mode multijoueur local en écran splitté/partagé.