MotoGP 23 annoncé et daté au 8 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch

Environ trois semaines après nous avoir gratifié d’un Monster Energy Supercross 6 plutôt sympathique dans l’ensemble, Milestone poursuit sa tournée 2023 des licences annuelles avec l’annonce de MotoGP 23. Réunissant tout le contenu officiel des championnats du monde MotoGP, Moto2, Moto3 et MotoE, cet épisode dénote avec les trois précédents opus de la série en revenant à une date de sortie fixée au mois de juin et plus précisément au 8 juin prochain sur PC et consoles.

Carrière retravaillée et météo dynamique au programme

Côté nouveautés, le studio italien met principalement l’accent sur la présence d’une Carrière retravaillée dans son communiqué. « Conçu pour offrir aux joueurs la liberté de façonner leur propre aventure afin de devenir une véritable légende de la moto », celui-ci devrait inclure des étapes cruciales (donc scénarisées ou scriptées ?) basées sur nos performances et nos décisions qui auront un impact sur notre épopée vers la gloire.

Plus concrètement, « alors qu’ils débuteront en fin de saison de Moto3, il sera possible d’accélérer et de passer à travers les différentes classes en fonction des résultats obtenus. Cependant, trouver un contrat ne sera pas chose aisée car chacune des équipes possédera seulement deux baquets et il leur faudra affronter les pilotes officiels afin de prendre leur place. De plus, le développement de la moto sera important notamment durant les tests saisonniers, à travers des défis dédiés qui accéléreront leur évolution. »

Autre information importante, ce mode intègrera pour la première fois un système pouvant mettre en scène des rivalités par l’intermédiaire d’un réseau social nous donnant la possibilité d’interagir avec les coureurs, les équipes et les constructeurs. Un outil que les développeurs nous décrivent comme étant parfait pour se faire des amis et des ennemis : « En fonction de leurs interactions, l’I.A des autres coureurs agira différemment pendant les courses. »

Concernant les autres ajouts au programme, la simulation nous promet (enfin !) d’embarquer la météo dynamique, nous offrant ainsi l’opportunité de participer à des courses Flag-to-Flag, des améliorations pour l’IA A.N.N.A. afin que chaque pilote contrôlé par le jeu possède une personnalité et un comportement unique affectant directement ses actions sur la piste, et de nouvelles aides à la conduite liées à la gestion des freins, de l’accélération et de la prise en main de manière générale.

Rendez-vous d’ici quelques mois pour découvrir ce que nous réserve MotoGP 23 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Précisions importantes, la météo dynamique et le mode multijoueur local en écran partagé ne seront pas disponibles sur Switch. Quant au cross-play, il ne sera pas non plus pris en charge sur la plateforme de Nintendo ainsi que sur PC.