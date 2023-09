Marvel’s Spider-Man 2 dévoile du gameplay en monde ouvert à un mois de la sortie

Marvel’s Spider-Man 2 nous montre son New York

Marvel’s Spider-Man 2 tient à montrer toute l’évolution de son monde ouvert depuis le premier épisode. C’est pour cela que nous avons droit à un résumé de la situation de près de quatre minutes narré par le directeur créatif du jeu, Bryan Intihar. Il montre par exemple en quoi l’ajout des arrondissements du Queens et de Brooklyn double bien la taille de la carte.



Pour rendre le monde plus organique, le jeu devrait diminuer les activités à lancer en interagissant avec un point précis au profit d’indicateurs visuels tels que des drones tournant autour d’un immeuble pour suggérer qu’il serait intéressant de voir ça de plus près. Forcément, ce qui retient le plus notre attention dans les exemples montrés, ce sont les hologrammes avec un logo qui nous fait penser à Mysterio, dont on croit deviner l’identité civile pendant la vidéo.

Si vous préférez le manque de subtilité, vous pourrez aussi afficher les différents objectifs et missions via des rayons lumineux au dessus de la ville. Certaines activités vous demanderont d’incarner un Spider-Man précis comme Peter Parker pour les missions trouvées dans l’application Araignée sympa du quartier tandis que les élèves de Brooklyn Visions se sentiront plus proches de la version de Miles.

Une penderie bien remplie

Pour les autres contenus secondaires, vous pourrez utiliser le Spider-Man de votre choix et forcément comme PlayStation vante toujours les mérites de son fameux SSD magique, on nous montre au passage le changement de personnage quasi-instantané dans le monde ouvert ainsi que le voyage rapide vous mettant directement dans l’action. Avec aussi une vitesse de déplacement accrue en planant grâce aux delta-toiles.

On en profite pour nous annoncer qu’il y aura plus de 65 costumes disponibles entre ceux de Peter et de Miles. Et si ce nombre vous semble faible, sachez qu’ils auront droit à des variantes de couleurs pour atteindre en réalité les 200 tenues différentes. Si vous en voulez toujours et encore plus, après le State of Play, PlayStation a diffusé une deuxième vidéo consacrée aux tenues bonus de l’édition numérique deluxe.

L’équipe a fait appel à des artistes venus des comics, du cinéma ou du jeu vidéo pour créer dix costumes originaux, nous avons donc respectivement par rapport à l’ordre des images ci-dessus et qui sont plus amplement présentée sur le PlayStation Blog :

cinq tenues pour Peter Parker : Tenue apunkalyptique par Jerad Marantz Tenue Roi des singes par Victoria Ying Tenue Aurantia par Raf Grassetti Tenue tactique par Joel Mandish et Darren Quach de Bend Studio Tenue 25e siècle par Anthony Francisco

cinq tenues pour Miles Morales : Tenue enC0dée par Kris Anka Tenue biomécanique par Jerad Marantz Tenue Spectre rouge par Sweeney Boo Tenue Tokusatsu par Julia Blattman Tenue Agimat par Anthony Francisco



Marvel’s Spider-Man 2 sortira le 20 octobre 2023 en exclusivité sur PlayStation 5. Et c’est aussi à cette date que sera disponible la bande-son du jeu sur les plateformes de streaming, dont le thème principal, mais également le morceau inédit Swing, par EARTHGANG en featuring avec Benji, sert de fond musical à la vidéo des costumes bonus.