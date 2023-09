Le résumé complet du State of Play du 14 septembre

Vous trouverez ici l’ensemble des annonces du State of Play, avec toutes les vidéos publiées.

Baby Steps

Date de sortie : 2024

C’était une drôle de façon de débuter ce State of Play, mais l’hilarant Baby Steps a ouvert le bal avec une démonstration de gameplay originale. On incarne ici un homme qui se retrouve aspiré dans sa télé et qui doit apprendre à vivre dans un nouveau monde en… Marchant, ce qui n’est pas simple pour lui et on le voit dans cette vidéo. Baby Steps sortira sur PlayStation 5 et PC pendant l’été 2024.

Roblox

Date de sortie : 10 octobre 2023

Ultra populaire outre-Atlantique, Roblox fera bientôt son entrée sur les consoles PlayStation 4, puisqu’un portage est prévu pour le 10 octobre prochain. Une information qui a été dévoilée un peu plus tôt cette semaine, mais Sony ne pouvait sans doute pas se passer de cela pour son State of Play, étant donné l’impact que peut avoir ce grand bac-à-sable.

Ghostbuster: Rise of the Ghost Lord

Date de sortie : 26 octobre 2023

Le tout petit segment lié au PlayStation VR a débuté par la présentation de Ghostbuster: Rise of the Ghost Lord, qui nous emmène chasser des fantômes à San Francisco. Un titre jouable jusqu’à quatre, qui sortira aussi sur les casques Meta durant cet automne.

Resident Evil 4 VR + DLC Separate Ways

Date de sortie du DLC : 21 septembre 2023

On s’y attendait un peu, Capcom est venu nous parler de Resident Evil. Tout d’abord pour Resident Evil 4 VR, qui a simplement montré des images et une promesse de sortie à l’hiver 2023. Mais également pour le jeu de base : Resident Evil 4 Remake accueillera le DLC Separate Ways le 21 septembre. Celui-ci nous placera aux commandes d’Ada Wong dans une mission clandestine en parallèle à celle de Leon S. Kennedy. La mise à jour pour le mode Mercenaires sera aussi disponible à cette date avec l’arrivée d’Ada et d’Albert Wesker comme personnages jouables.

Avatar: Frontiers of Pandora

Date de sortie : 7 décembre 2023

Si l’on met de côté Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora est le hit de fin d’année pour Ubisoft. Il était présent durant ce State of Play pour nous offrir un nouvel aperçu de l’immense terrain de jeu qui nous sera proposé, mais aussi pour faire le point sur son histoire et son protagoniste. Pour rappel, on incarnera un Na’vi qui a été capturé et élevé par les humains, avant de retrouver son peuple d’origine. La sortie est toujours prévue pour le 7 décembre.

Ghostrunner 2

Date de sortie : 26 octobre 2023

Ghostrunner 2 a récemment officialisé sa date de sortie, et il devrait d’ailleurs arriver plus vite que prévu. C’est pourquoi il s’est offert un nouveau passage lors de ce State of Play après son officialisation au PlayStation Showcase il y a quelques mois. Rien de neuf ici en dehors de quelques images de gameplay en plus, mais on apprend qu’une démo est disponible là, tout de suite.

Nouvelles couleurs pour la PS5

Sony a aussi profité de ce State of Play pour officialiser de nouvelles façades et des coloris pour sa DualSense, avec la collection Deep Earth, en rouge, bleu et blanc (Volcanic Red, Cobalt Blue, Sterling Silver) avec un aspect métallisé.

Helldivers 2

Date de sortie : 8 février 2024

On l’attendait pour 2023, mais le calendrier étant bouché, il devra se position pour 2024. Helldivers 2 a montré une session de jeu en coopération, et si cette dernière vous fait de l’oeil, préparez-vous à patienter un peu plus que prévu. Le jeu sortira finalement le 8 février 2024 sur PS5 et PC, mais vous pourrez précommander le titre dès ce 22 septembre.

Marvel’s Spider-Man 2

Date de sortie : 20 octobre 2023

Sony avait prévenu que le State of Play serait réservé aux éditeurs tiers, mais il était impossible de faire l’impasse sur Marvel’s Spider-Man 2. Le jeu a eu droit à une belle présentation avec les nouveaux lieux de la map de cet épisode, un aperçu des chargements rapides, sans parler des nombreux costumes, des combats plus dynamiques ou encore de la présence de certains vilains, Mysterio en tête.

Tales of Arise: Beyond the Dawn

Date de sortie du DLC : 9 novembre 2023

Surprise, Tales of Arise a encore des choses à nous raconter. Le RPG vient de souffler sa deuxième bougie, et comme cadeau, il s’offre un DLC inédit qui est présenté comme une extension majeure, avec un scénario qui se déroulera environ un an après la fin du jeu. Beyond the Dawn sera disponible dès le 9 novembre prochain et il faudra bien entendu posséder le jeu de base pour en profiter.

Honkai Star Rail

Date de sortie : 11 octobre 2023

La version PS5 de Honkai Star Rail s’est montré une nouvelle fois avec un trailer centré sur la version 1.3 du jeu, mais on s’intéressera surtout à la date d’arrivée de ce portage. Vous pourrez donc jouer à la version PS5 du jeu dès le 11 octobre prochain.

Foamstars

Date de sortie : Début 2024

Le Splatoon-like de Square Enix, Foamstars, a failli clôturer le show avec sa présentation de gameplay, qui s’est attardé sur ses différents personnages jouables ainsi que sur son concept atypique. On retiendra surtout le fait que le jeu s’offre une bêta du 29 septembre au 1er octobre sur PS5, avant la sortie finale du jeu durant le début d’année 2024.

Final Fantasy VII Rebirth

Date de sortie : 29 février 2024

Mais Square Enix n’est pas venu qu’avec Foamstars dans ses valises (et heureusement), puisque c’est bien Final Fantasy VII Rebirth qui a mis fin au State of Play. Et avec brio, puisque le titre s’est montré dans une bande-annonce épique, révélant de très nombreuses images avec plein de surprises à clé. On y voit des séquences cultes comme le Gold Saucer, des personnages emblématiques comme Vincent, et bien d’autres choses. Le jeu a aussi dévoilé sa date de sortie, fixée au 29 février 2024. Une édition numérique contenant ce jeu ainsi que Final Fantasy VII Remake sera proposée à la vente, tout comme une édition collector au prix exorbitant.

Ce n’était donc pas un State of Play majeur étant donné qu’il n’avait rien de neuf à montrer. Pas déplaisant pour autant grâce à quelques stars comme Marvel’s Spider-Man 2 et Final Fantasy VII Rebirth, mais l’émission en elle-même ne devrait pas rester dans les mémoires.