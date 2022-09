Marvel’s Spider-Man 2 dépasserait toutes les attentes de Marvel, bientôt du gameplay ?

L’attente autour du prochain PlayStation Showcase commence à être longue, et même si beaucoup de spéculations se rejoignent sur une nouvelle édition durant le mois de septembre, rien ne permet de l’affirmer avec certitude pour le moment. Ce qui veut dire qu’à l’heure où l’on écrit ces lignes, on ne sait absolument pas quand Marvel’s Spider-Man 2 pointera à nouveau le bout de sa toile. Mais un petit espoir vient de naître à propos d’une présentation qui pourrait arriver tout bientôt.

SpiderMan 2 for PS5 is ‘exceeding expectations’ for Marvel higher-ups.

‘Fluidity’ and ‘visual punch’ is striking according to an employee of Marvel.

Another employee thought they were watching a cutscene.

Gameplay to be shown soon. pic.twitter.com/74QkfySpBq

— Millie A (@millieamand) September 6, 2022