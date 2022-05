Marvel’s Wolverine : Walt Williams, scénariste de Spec Ops: The Line, devient directeur narratif du jeu

Insomniac Games ne semble pas être prêt à vouloir nous en dire vraiment plus sur Marvel’s Wolverine, mais les choses bougent bel et bien en coulisses. Il y a peu, on apprenait que les sessions de motion capture allaient démarrer au sein du studio, laissant alors penser que le développement avançait bien, et on apprend aujourd’hui un changement en interne concernant la personne en charge de tout ce qui touche à la narration dans le jeu.

Une promotion à un rôle important

I’m too old and tired to figure out how to do a bio change video, but this happened today so that’s fun. pic.twitter.com/9ydrZoXm6Y — Walt Williams (@waltdwilliams) May 19, 2022

GamesRadar a pu repérer que Walt Williams, qui officiait jusqu’ici en tant que scénariste principal sur ce Marvel’s Wolverine, a visiblement eu droit à une promotion, comme l’indique l’un de ses récents tweets. Dans ce dernier, il montre alors qu’il est maintenant le directeur narratif du titre, et sera donc en charge de tout ce qui est lié à l’histoire, l’univers ou les personnages présents dans le jeu. En somme, un rôle plus important qu’auparavant.

Et il y a de quoi se réjouir quand on connaît la carrière de Williams, puisqu’il est notamment connu pour avoir œuvré sur Spec Ops: The Line, dont le scénario et la narration auront marqué la plupart des joueurs et des joueuses. Il a aussi travaillé sur la licence Star Wars, avec le plus oubliable Star Wars Squadrons ainsi que sur le mode solo de Battlefront II.

On ignore encore quand on reverra Marvel’s Wolverine, probablement pas cet été, mais on croise les doigts pour que cela arrive vite.