Une conférence autour des jeux Disney et Marvel aura lieu le 9 septembre, des surprises en vue ?

Pendant un temps, Disney ne se souciait plus vraiment du monde des jeux vidéo. Mais on l’a vu ces derniers temps, de plus en plus de jeux à l’effigie des célèbres personnages de la marque ont été annoncés. Et c’est sans compter les jeux Marvel, qui envahissent le marché avec toujours plus de projets, allant du jeu mobile free-to-play aux grands AAA. Afin de faire le point sur tous les projets en cours, Disney va profiter de sa D23 pour tenir un showcase dédié rien qu’aux jeux Disney et Marvel (et un peu Star Wars).

Le plein d’annonces ?

JUST ANNOUNCED: Watch the Disney & Marvel GAMES SHOWCASE on Friday, September 9 – live from #D23Expo 2022! https://t.co/uZcDYdUZKA pic.twitter.com/RJ67ooTR2F — Disney D23 (@DisneyD23) August 15, 2022

Pour la première fois, un Disney & Marvel Games Showcase aura lieu. Ce showcase aura lieu le vendredi 9 septembre à 22 heures (heure française), et aura pour but de présenter les nouveautés à venir concernant les jeux Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm Games et 20th Century Games.

Ces deux derniers sont cependant nettement moins mis en avant, et à part de nouveaux DLC pour LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, il ne faut pas s’attendre à revoir un Star Wars Jedi: Survivor par exemple, à moins d’une surprise.

Disney indique que de nouvelles annonces auront lieu durant le showcase, ainsi que des mises à jour sur des jeux déjà annoncés comme Disney Dreamlight Valley ou Marvel’s Midnight Suns. Mais on y verra surtout les premières informations pour le jeu Marvel de Skydance Media, chapeauté par Amy Henning, que l’on soupçonne être un jeu Ant-Man ou Les 4 Fantastiques (sachant qu’un jeu Black Panther serait en préparation chez EA). Le rendez-vous est donc pris.