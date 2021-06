Marvel’s Guardians of the Galaxy : Plein de costumes, avec ceux du MCU, mais pas de microtransactions

Le partenariat entre Square Enix Enix et Marvel sur Marvel’s Avengers aura visiblement laissé des séquelles, même chez l’éditeur et ses équipes. Histoire de rassurer les foules, Eidos Montréal s’était empressé de montrer que son Marvel’s Guardians of the Galaxy était bien un jeu solo, centré sur son histoire. Et forcément, quand vient la question des costumes, le studio veut encore une fois rassurer et ne pas répéter les erreurs du précédent jeu service.

Des costumes à trouver in-game

Mary DeMarle, senior narrative director, a accordé une interview à Gamereactor et précise que le jeu aura bien droit à des costumes, mais que ceux-ci ne seront pas payants, car le jeu ne contiendra pas de micro-transactions :

« Nous avons beaucoup de costumes dans le jeu. Je pense que nous en avons aux alentours de 39 différents, et ils sont inspirés par plein de choses, des films aux comics, alors vous allez retrouver des costumes vraiment classiques. Tout est cosmétique, ils n’influent pas sur les capacités ou sur comment jouer. »

Pour ce qui est de comment les débloquer, il sera question d’explorer les différents niveaux pour les trouver dans des recoins, comme des autres collectibles. De plus, on apprend qu’un mode Photo sera disponible pour photographier la bande dans tous les styles.

Si vous n’aimez pas le look de Star-Lord, vous pourrez donc vous amuser à chercher le costume de Chris Pratt dans le jeu, et ce sans payer quoi que ce soit en plus, à la manière d’un Marvel’s Spider-Man.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible dès le 26 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur Nintendo Switch en version cloud.