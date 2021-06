Marvel’s Guardians of the Galaxy arrivera sur Nintendo Switch grâce au cloud

Le Nintendo Direct nous a montré que Nintendo allait de plus en plus s’orienter vers le cloud pour assurer les sorties d’éditeurs tiers. Après Control ou Hitman III, c’est Marvel’s Guardians of the Galaxy qui va bénéficier de cette technologie.

Les Gardiens dans le cloud

Incarnez Star-Lord et embarquez pour une incroyable aventure dans Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud Version, qui arrive le 26/10 sur #NintendoSwitch ! pic.twitter.com/aFrIY7KXR0 — Nintendo France (@NintendoFrance) June 15, 2021

Marvel’s Guardians of the Galaxy arrivera donc aussi sur Nintendo Switch, tout comme sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le titre sera uniquement disponible dans sa version Cloud, et bonne nouvelle, elle arrivera aussi le 26 octobre prochain.

Pour rappel, le titre nous permettra d’incarner Star-Lord (et seulement lui) dans une aventure complétement solo, avec une grande dimension narrative et des choix à prendre, entre des séquences d’action.