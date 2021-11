Marvel’s Avengers : Premières impressions sur le personnage de Spider-Man

Spider-Man était sans doute le personnage le plus attendu de Marvel’s Avengers, tout en étant déjà le plus controversé. Exclusif aux plateformes PS4 et PS5 (ce qui a déjà déçu une bonne partie du public), l’Homme-Araignée s’est fait considérablement attendre depuis son annonce, et il aura mis plus d’un an à arriver dans le jeu. Avant son arrivée prévue pour fin novembre, nous avons pu voir Spider-Man en action dans le jeu de Crystal Dynamics avec plusieurs présentations vidéo qui offrent un premier aperçu du personnage.

I don’t feel so good

Spider-Man est une arme à double tranchant pour Marvel’s Avengers. D’un côté, la popularité du personnage va forcément attirer les regards et ramener du public sur le jeu (qui en a besoin pour subsister dans le temps), tandis que de l’autre, son gameplay sera inévitablement comparé à celui du Spider-Man d’Insomniac Games, qui a imposé de nouveaux standards de qualité pour le personnage.

Et autant dire les choses d’emblées : à première vue, ce Spidey semble être nettement moins complet que ne l’est celui de Marvel’s Spider-Man. C’est bien logique après tout, étant donné qu’il n’est ici pas le seul personnage jouable.

Spider-Man se déplace ici de manière bien moins fluide que dans le jeu d’Insomniac Games, la faute à un jeu qui n’a pas entièrement été pensé pour les déplacement verticaux, ce qui rend alors le personne nettement moins aérien, un comble pour un tel héros. Le balancement de toile en toile semble être très abrupt, et Peter fera forcément face à des murs invisibles lors de ses phases de grimpettes aux buildings, comme Iron Man et Thor.

Un personnage qui a du potentiel pour le jeu, mais un Spidey limité

On attendra d’avoir le personnage en main pour savoir si le tout reste agréable, mais force est de constater qu’avec ce premier aperçu, Spidey est aussi bien moins vif, afin de coller au reste du casting. Il peut tout de même virevolter entre les ennemis grâce à de nombreuses esquives, et même si l’utilisation de ces toiles est aussi limitée, sa polyvalence pourrait tout de même faire de lui l’un des personnages les plus agréables à manier dans le jeu.

Toutes ses attaques héroïques sont d’ailleurs basées sur l’utilisation de la toile. Son attaque ultime consiste par exemple à créer une énorme boule de toile pour venir effectuer une grande attaque de zone avec, tandis qu’il peut créer des bombes de toiles plus petites pour immobiliser un adversaire. Il peut aussi recouvrir ses bras et jambes de toiles pour taper un peu plus fort.

La particularité du personnage, c’est qu’il peut facilement étourdir les ennemis, et donc enchaîner les finish-moves comme personne d’autres. Si cette habilité est bien pratique, on espère tout de même que le personnage ne sera pas livré avec un seul finish-move « gratuit », comme c’était le cas avec Black Panther, sinon, la redondance sera très vite présente. Espérons que le jeu soit généreux de ce côté, et ne force ainsi pas l’achat ou l’avancée de la carte de héros pour en débloquer d’autres.

En jetant un œil sur son moveset complet, on peut voir que Spidey a du potentiel dans le jeu, surtout une fois la comparaison avec le jeu d’Insomniac Games digérée. Mais il faudra juger de cela manette en mains, le 30 novembre prochain, date à laquelle le nouveau et premier raid contre Klaw sera disponible.

Sorte de donjon de grande envergure, ce raid apportera de nouvelles zones à découvrir et un challenge certain. Klaw se montrera ici dans sa forme gigantesque, histoire d’offrir un défi à la mesure des Avengers, mais si le combat est du même acabit que lors de l’affrontement final de War for Wakanda, on n’est pas certain que beaucoup iront recommencer ce raid juste pour le plaisir de combattre le méchant.