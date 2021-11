Marvel’s Avengers : Spider-Man fait le show dans un premier trailer

Comme prévu, c’est aujourd’hui que Crystal Dynamics a montré pour la première fois le personnage de Spider-Man en tant que héros jouable dans Marvel’s Avengers. Un petit événement pour le jeu, puisque Spidey était attendu depuis maintenant plus d’un an, et à défaut d’avoir du gameplay, on peut désormais le voir interagir avec les Avengers.

L’équipe se renforce, mais que sur PS4 et PS5

Peter Parker fait donc ses débuts ici en tant qu’Avengers dans un trailer révélé par IGN, qui nous montre notre héros coller deux trois uppercut aux agents de l’AIM.

On attend maintenant de voir comment le gameplay du personnage sera traité, et s’il survivra à la comparaison avec celui du Spider-Man d’Insomniac Games. Pour rappel, le personnage arrivera le 30 novembre sur PS4 et PS5 seulement.

Marvel’s Avengers est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia.