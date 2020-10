Marvel’s Avengers est au plus bas sur Steam, le directeur du jeu promet des nouvelles pour bientôt

Cela ne vous aura pas échappé, le lancement de Marvel’s Avengers n’était pas forcément celui escompté par Square Enix et Crystal Dynamics. Les bugs et les patchs successifs y sont pour beaucoup, mais aussi le manque de communication du studio sur les nouveautés à venir du jeu, essentielles pour qu’un jeu service donne assez de matière à sa communauté pour qu’elle ne laisse pas tomber le projet en cours de route. Et alors que Marvel’s Avengers va mal sur Steam, Scot Amos de Crystal Dynamics veut redonner espoir.

Des nouvelles la semaine prochaine

Un rapport de Steam Charts permet de voir que le jeu peine à réunir plus de 2 000 joueurs en simultané sur Steam, ce qui est évidemment très bas pour un jeu service de cette envergure. Les bugs ont certes découragé une partie de la communité, mais c’est l’absence de feuille de route qui pèse sur l’intérêt global qu’ont les joueurs pour le jeu.

Si on sait que Kate Bishop est censée arriver fin octobre, avec un nouveau scénario, de nouvelles missions et un méchant supplémentaire, les joueurs commencent à trouver le temps long, surtout à cause du mutisme du studio.

Scot Amos a alors répondu à la communauté via Kotaku, en promettant que du contenu allait arriver très prochainement pour le jeu :

« Nous avons plusieurs nouveaux contenus qui arrivent dans les prochaines semaines, incluant : un nouveau type de mission War Zone, nommé Tachyon Rifts, un nouveau HUB qui préparera les nouvelles histoires à venir, et l’AIM Cloning Lab, qui requiert un groupe de quatre joueurs bien coordonné pour être réussi, avec de nouvelles récompenses à looter. Et chacune de ces mises à jours incluront des améliorations de l’expérience globale et des corrections de bugs. »

Il continue en affirmant que nous en saurons plus la semaine prochaine, avec plus d’informations :

« Nous sommes confiants à l’idée que les joueurs PC (comme les joueurs Xbox One et PS4) reviendront sur le jeu lorsque nous ajouterons des choses excitantes pour le end-game, en démontrant que nous continuons à nous focaliser sur l’amélioration du jeu. Nous aurons plus d’informations et de détails à partager sur le contenu qui arrivera très prochainement dans un post de blog dès la semaine prochaine, et nous aurons d’autres temps de communication communautaires qui arriveront bientôt pour partager directement l’information avec vous. »

Espérons maintenant qu’avec le lancement compliqué et tous les patchs d’urgence à produire, l’arrivée des nouveaux personnages ne soit pas affectée et qu’un retard n’est pas à prévoir. On attend maintenant la semaine prochaine pour enfin avoir un aperçu du futur de Marvel’s Avengers, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Le titre sera aussi disponible plus tard sur PS5 et Xbox Series.