Marvel’s Avengers : Kate Bishop sera la première héroïne post-lancement, Hawkeye arrive en novembre

La troisième War Table de Marvel’s Avengers s’est tenue aujourd’hui, juste avant le lancement du jeu, déjà accessible pour ceux qui ont précommandé le jeu dans sa version collector ou Deluxe. L’occasion pour Square Enix de présenter les plans pour les futures mises à jour, mais aussi de préciser certaines choses sur le end-game.

Le jeu détaille son contenu haut niveau

Cette vidéo s’est surtout attardée sur ce qui attend les joueurs après la campagne narrative. Une fois le scénario bouclé, la vraie aventure Marvel’s Avengers commence puisque le jeu est là pour durer longtemps, avec de nombreuses mises à jour et un contenu toujours plus gros.

Lors du end-game, les joueurs pourront notamment prendre part aux « Mega-Hives », des sortes de donjons aux multiples paliers où la difficulté progresse au fur et à mesure. Des événements saisonniers seront présents comme dans n’importe quel jeu service, et la base du SHIELD sera bientôt ajoutée au jeu pour profiter d’un nouveau QG.

On retrouvera également les zones secrètes cachées par Nick Fury à retrouver un peu partout, dont l’une d’entre elles était présente dans la bêta. Les « Opérations » seront quant à elles des missions plus scénarisées, accessibles gratuitement comme tout le reste, qui mettront en scène des personnages qui seront jouables par la suite.

Kate Bishop arrivera avant Hawkeye

Ainsi, on apprend que Kate Bishop sera la première héroïne à rejoindre le jeu après le lancement via l’une de ces missions, ce qui nous conforte dans l’idée que le leak des futurs héros est bien vrai. L’apprentie de Hawkeye, lui aussi confirmé comme personnage jouable, possédera donc ses propres compétences et son moveset, à l’instar de tous les autres héros déjà présents.

Kate Bishop démarrera ce nouvel arc narratif dès la fin du mois d’octobre, et sera donc disponible en même temps. Pour Hawkeye, il faudra attendre la fin du mois de novembre afin de connaitre la fin de cette histoire. On suppose que le jeu ne tiendra pas le rythme d’une sortie mensuelle pour chaque nouveau héros, mais le casting est au moins assuré de comporter 2 nouveaux personnages d’ici la fin de l’année.

Notons tout de même qu’un hommage à Chadwick Boseman (qui a incarné Black Panther au cinéma), décédé tragiquement il y a quelques jours suite à un cancer du colon, s’est tenu en ouverture de cette War Table.

Un message mentionnait alors le fait que cette War Table avait été modifiée par respect pour lui et ses proches, ce qui laisse à penser que Square Enix avait peut-être prévu de montrer des éléments en lien avec le personnage de Black Panther. Si c’est le cas, on ne pourra que saluer la décision de Square Enix d’avoir changé son planning, afin de ne pas profiter d’un timing plus que malheureux.

Marvel’s Avengers sera disponible pour tous dès le 4 septembre sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X.