Marvel’s Avengers se met à jour avec son très gros patch 1.3

Le lancement d’un jeu service n’a rien d’une sinécure, et Marvel’s Avengers peut bien en témoigner. Depuis sa sortie le 4 septembre, le jeu ne cesse de souffrir de ses nombreux bugs, et la venue d’un patch majeur pour corriger tout cela était attendue dans la semaine. Il aura fallu attendre cette nuit pour voir le fameux patch 1.3 arriver, et ce dernier est massif.

V1.3.0 is our biggest patch yet and addresses over 1000 issues, including improvements across the board. We'll continue to work on more fixes in the future. Thank you so much for all the feedback and reports!

🛠️ Patch Notes: https://t.co/klpnISCx13 pic.twitter.com/A1vXDIq4IO

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 18, 2020