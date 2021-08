Marvel’s Avengers : Black Panther fait le show dans la dernière War Table, tout savoir sur l’extension

Presque un an après sa sortie, Marvel’s Avengers se prépare pour accueillir sa plus grosse extension à ce jour avec l’arrivée de War for Wakanda, le nouveau DLC gratuit centré sur Black Panther et son royaume. Une nouvelle War Table vient tout juste d’être diffusée et nous apprend tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau contenu.

T’Challa prend les armes

L’apport le plus important de ce nouveau DLC est bien entendu le personnage de Black Panther lui-même, doublé par Christopher Judge, qui sera jouable.

On découvre ici un peu plus en détails ses différentes capacités, comme le fait qu’il puisse littéralement bondir comme un fauve sur les ennemis, ou encore utiliser sa lance ou des couteaux en vibranium, qui affaibliront les ennemis. Son attaque spéciale est plus mystique, puisqu’il fera appel à l’esprit de la panthère pour faire des ravages sur le terrain, avec même des esprits d’anciens guerriers du Wakanda qui viendront l’aider.

C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire de l’extension, avec les Avengers qui viendront apporter de l’aide à T’Challa. Le Wakanda avait fermé ses portes depuis le A-Day, mais l’aide des Avengers est nécessaire pour combattre l’invasion menée par Klaw (Ulysses Klaue) et son lieutenant Crossbone (Brock Rumlow), qui seront donc les deux nouveaux boss du jeu.

Il faudra alors les pourchasser à travers les nouvelles maps du Wakanda, plus verticales, qui offriront également de nouveaux ennemis à combattre, comme des araignées mécaniques. On pourra alors prendre un peu de repos dans l’avant-poste de cette nouvelle région, qui n’est autre que le palace du roi, avec la salle du trône où l’on pourra par exemple croiser Okoye et Shuri.

En plus de cela, le jeu va avoir droit à quelques améliorations, notamment esthétiques, avec les pages des personnages complétement revues. L’ergonomie des menus a été complétement repensée pour voir toutes les informations des personnages sur une seule et même page, et ce changement sera plus que bienvenu.

War of Wakanda sera disponible en jeu dès le 17 août, soit demain. Marvel’s Avengers est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC et Stadia.