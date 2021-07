Marvel’s Avengers : War of Wakanda sortira le 17 août, le jeu est jouable gratuitement jusqu’au 1er août

Marvel’s Avengers a enfin (un peu) accéléré son rythme depuis plusieurs semaines, avec des événements plus réguliers, mais c’est surtout l’extension gratuite War of Wakanda qui est attendue au tournant par la communauté. Et ça tombe bien, puisqu’on a aujourd’hui des informations sur la sortie de ce nouveau contenu, centré sur le personnage de Black Panther.

Un week-end de jeu gratuit en plus

Il sera donc possible de jouer dans la peau de T’Challa dès le 17 août prochain, date à laquelle on découvrir un nouveau scénario pour le jeu, avec une nouvelle région, le Wakanda. Au programme, de nouveaux lieux à visiter, des ennemis inédits comme Klaw, et des missions supplémentaires pour le mode multijoueur. Une War Table qui présentera le nouveau contenu aura lieu dès le 16 août à 19 heures.

N’oublions pas non plus que dès aujourd’hui, Marvel’s Avengers est jouable gratuitement pour une durée limitée. Du moins, sur PC, PlayStation et Stadia, car l’équipe de développement précise qu’aucun week-end de jeu gratuit n’est prévu sur Xbox One ou Series, même si des discussions sont en cours avec Microsoft. Si vous possédez un PC, Stadia, une PS4 ou une PS5, vous pouvez désormais télécharger et jouer gratuitement au jeu jusqu’au 1er août.

De quoi voir si le titre vous donne assez envie pour l’acheter, avant de découvrir le Wakanda quelques jours plus tard.