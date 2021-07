Marvel’s Avengers : Christopher Judge double Black Panther

Marvel’s Avengers commence à en dire plus sur son extension Wakandienne et notamment sur sa version du Prince T’Challa qui se paie un doubleur de luxe dans sa version originale, acteur qui a accordé une très intéressante interview à Entertainment Weekly.

Il y a des Goa’uld au Wakanda ?

C’est donc Christopher Judge qui interprétera le Black Panther du jeu, lui que l’on connait comme le Kratos du God of War de 2018 ou Teal’c dans les séries Stargate. L’acteur avait très peur de passer après Chadwick Boseman mais il s’est laissé convaincre par sa famille et par l’idée d’un T’Challa beaucoup plus mature qui occupe le trône depuis un certain temps.

Pour ne pas totalement renier ce qui a été fait avant lui, il a été coaché par Beth McGuire, l’une des consultantes du film, afin de développer son accent wakandien et travailler le personnage, notamment vis-à-vis de ses relations avec les autres. L’extension est d’ailleurs très inspirée de la run Rise of the Black Panther, son auteur Evan Narcisse étant consultant pour ce DLC après avoir participé à l’écriture du récent jeu Miles Morales.

Les Avengers voyagent

Dans cette version, on retrouve un T’Challa qui était sur le point de trouver un accord avec les Avengers pour s’allier à eux, mais le A-Day a freiné tout cela. La collaboration se fera tout de même cinq ans plus tard quand l’A.I.M. charge Ulysses Klaw de leur obtenir du vibranium. Le métal est corrompu ce qui représente un danger pour le monde entier et justifie la présence de Cap et des autres.

On croisera de nombreuses têtes connues et visiter des endroits mythiques dans cette campagne dont la partie solo devrait dépasser les 25 heures de jeu. Judge, Narcisse et la directrice narrative du DLC, Hannah McLeod, participeront à un stream sur la chaîne Twitch de Crystal Dynamics demain à 19h heure française pour répondre aux questions des fans en ce qui concerne cette campagne qui sortira en août.

Marvel’s Avengers est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC et Stadia.