Marvel Tōkon: Fighting Souls aura droit à une nouvelle bêta, cette fois-ci avec Spider-Man et Ghost Rider

Le State of Play Japan était l’endroit idéal pour que PlayStation et ARC System Works nous parlent de Marvel Tōkon: Fighting Souls. Et le jeu était heureusement au programme de cette conférence, même si le studio est venu ici avec le strict minium côté annonces. On s’attendait en effet à ce qu’il nous en dise un peu plus sur le roster du jeu, mais il s’est contenté d’annoncer une nouvelle bêta fermée. Ce qui n’est finalement pas si mal (on se console comme on peut).

