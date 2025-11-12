Marvel Tōkon: Fighting Souls aura droit à une nouvelle bêta, cette fois-ci avec Spider-Man et Ghost Rider
Rédigé par Jordan
Le State of Play Japan était l’endroit idéal pour que PlayStation et ARC System Works nous parlent de Marvel Tōkon: Fighting Souls. Et le jeu était heureusement au programme de cette conférence, même si le studio est venu ici avec le strict minium côté annonces. On s’attendait en effet à ce qu’il nous en dise un peu plus sur le roster du jeu, mais il s’est contenté d’annoncer une nouvelle bêta fermée. Ce qui n’est finalement pas si mal (on se console comme on peut).
Faites un tour chez les X-Men
Cette nouvelle bêta fermée de Marvel Tōkon: Fighting Souls aura lieu du 5 au 7 décembre, et contrairement à la première, pas de coupure ici. Vous ne serez pas obligés de jouer durant des tranches horaires bien précises, mais bien en continu durant tout le week-end si cela vous chante. Au programme de cette nouvelle bêta, le même contenu que la première, mais en plus enrichi.
Cette fois-ci, Spider-Man et Ghost Rider s’invitent dans l’arène, à l’image de la démo proposée durant le dernier Tokyo Game Show. Mais ce n’est pas tout, puisque deux nouvelles arènes seront proposées. Il s’agira dans un premier temps de la Terre sauvage, qui nous emmènera jusque dans la cabane de Ka-Zar, puis, il sera temps d’aller faire un tour devant le manoir des X-Men. Une arène bourrée de clins d’oeil en arrière-plan, ce qui permet d’éliminer au passage quelques théories concernant les futurs personnages jouables du jeu.
Marvel Tōkon: Fighting Souls n’a toujours pas de date de sortie précise, et est attendu sur PC et PlayStation 5.
