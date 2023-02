Mario kart 8 deluxe : birdo arrivera avec la vague 4

Mario Kart 8 Deluxe continue d’écouler comme jamais selon ses derniers chiffres de ventes mais il continue aussi de dérouler le contenu de son Pass circuits additionnels qui ne porte plus si bien son nom puisque la prochaine vague va également contenir un personnage comme on vient de l’apprendre lors du nouveau Nintendo Direct.

Mario Kart 8 Deluxe part faire un Tour chez Yoshi avec Birdo

Nintendo n’a pas dévoilé l’ensemble du contenu de la vague 4 prévue pour ce printemps mais on a au moins du contenu qu’on nous présente comme inédit. On se permet d’avoir un peu de doute parce que cela ne serait pas la première fois qu’on verrait du contenu du jeu mobile arriver sur Switch pour survendre le côté exclusif.

La course présentée aujourd’hui est une nouvelle version de l’Île de Yoshi inspirée du jeu Yoshi’s Island comme son nom l’indiquait fortement. Mais on note surtout l’ajout de Birdo qui n’avait pas tant d’apparitions que ça dans la série jusqu’à présent (Double Dash, Wii et Tour). Notez que son apparition ne change pas le nombre de courses de la vague qui en contiendra toujours bien huit au total.

Mario Kart 8 Deluxe est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.