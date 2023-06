Un mail de Jim Ryan montre qu’il n’a jamais pensé que Call of Duty puisse devenir un jour exclusif chez Xbox

Un discours interne bien différent

Dans ce mail qui a été apparemment envoyé en tout début d’année dernière, peu après l’annonce du rachat, on y découvre un Jim Ryan bien plus confiant, qui affirme à Chris Deering (ancien PDG de Sony Entertainment) que Microsoft n’avait probablement pas en tête de rendre Call of Duty exclusif via ce rachat (rapporté par The Verge) :

« Ce n’est pas du tout une manœuvre liée aux exclusivités. Ils voient plus loin que cela et ils ont l’argent pour faire des opérations comme celle-ci. J’ai passé un long moment avec Phil Spencer et Bobby Kotick ces derniers jours, et je suis assez certain que l’on continuera à voir Call of Duty sur PlayStation pour les années à venir […] Je ne suis pas complaisant, et j’aurais préféré que ça n’arrive pas, mais on ira bien, on ira plus que bien. »

Une déclaration qui va évidemment dans le sens de Microsoft, qui s’est saisi de l’opportunité pour montrer que l’opposition de Sony n’était pas crédible :

« Aujourd’hui nous a montré que Sony savait depuis le début que nous respecterions notre promesse de garder les jeux sur sa plateforme et a clairement indiqué que son travail de lobbying contre l’accord ne visait qu’à protéger sa position dominante sur le marché. »

Rappelons que même si Call of Duty est au centre de beaucoup de discussions, c’est surtout le marché du cloud gaming qui semble être important chez les régulateurs concernant ce rachat. La suite dans les heures à venir.