Sony déclare qu’il ne pourra pas partager des infos sur la PS6 à Activision si le rachat est validé

Dans son message vidéo, Jim Ryan défend évidemment l’intérêt de PlayStation en s’attardant sur le cas des potentielles exclusivités que pourrait acquérir Microsoft. Le PDG met en avant un point important pour le constructeur, en déclarant à la FTC que si le rachat d’Activision-Blizzard venait à être validé, Sony ne pourrait plus partager d’informations sensibles avec l’éditeur, étant donné qu’il sera dirigé par son concurrent direct.

Il indique surtout que Sony « ne pourra simplement pas prendre le risque que son concurrent ait accès à ces informations » lorsqu’il s’agit d’évoquer la prochaine console du constructeur.

En somme, lorsque Sony se décidera à envoyer des dev-kits de sa PS6 (ou quel que soit son nom), il ne pourra pas en envoyer à Activision de peur que Microsoft jette un œil sur le prochain produit de son concurrent. Ce qui, même si les licences de l’éditeur comme Call of Duty restaient multiplateforme, seraient problématiques pour les premières versions PS6 de ces titres. Ryan explique par exemple que les studios pourraient avoir moins de temps pour développer certaines fonctionnalités qui pourraient être exclusives à la PS6, comme avec la PS5 et sa DualSense.

In an FTC v MS/ABK deposition, PlayStation chief Jim Ryan said that, if deal closes, Sony couldn't tell Activision about its next console

Is then asked about Sony working with Mojang (Minecraft) after MS bought them. Discussion is redacted but Ryan says it supports this concern pic.twitter.com/M86CBm3CcY

— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 21, 2023