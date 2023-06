Lysfanga: The Time Shift Warrior annoncé, le projet étudiant rejoint Quantic Dream

Quand un projet d’étude devient réalité

Très belle histoire ce soir pour le jeune studio Sand Door tout juste fondé : projet étudiant, récompensé du Grand Prix du Jury 2020 à ISART Digital et élu meilleur jeu vidéo étudiant aux Pégases 2022, Lysfangha est désormais un vrai jeu. Perdant un « h » au passage dans son nom, Lysfanga: The Time Shift Warrior a été présenté lors de l’émission de Geoff Keighley et concrétise alors un projet de fin d’étude en un titre plus ambitieux.

Véritable success story pour l’équipe française, le titre a été repéré par Quantic Dream, qui signe ainsi un contrat avec le nouveau label d’édition de ce dernier, Spotlight by Quantic Dream, qui lui aussi vient d’être présenté. Comme le pitch de base le laissait supposer, Lysfanga: The Time Shift Warrior sera un hack’n’slash jouable en solo avec une composante tactique où l’on y suit les aventures de Imë, une redoutable guerrière qui doit sauver le Nouveau Royaume.

Matthieu Schneider, directeur du studio Sand Door, s’est confié au travers d’un communiqué de presse officiel :

« Le jeu est né en tant que projet étudiant. L’un de nos premiers défis a été de le faire grandir en une expérience complète et innovante, premièrement par la création de notre studio, Sand Door, puis notre partenariat d’édition avec Quantic Dream. C’est une fierté d’avoir fait grandir le studio et l’ambition du projet. La collaboration avec Quantic Dream a apporté beaucoup de valeur ajoutée à Lysfanga: The Time Shift Warrior, par diverses propositions créatives et un accompagnement tout au long de la production. Cette collaboration est un véritable atout pour le jeu, et nous avons hâte que les joueurs du monde entier découvrent notre projet ! »

Lysfanga: The Time Shift Warrior n’a pas encore de date de sortie mais devrait arriver plus tard en 2023. On sait cependant qu’il arrivera à minima sur PC via Steam et Epic Games Store. Nous avons pu nous entretenir avec l’équipe de développement pour une première approche avec le titre, on vous en reparle très prochainement sur notre site.