Nous avons joué à Lysfanga: The Time Shift Warrior, un hack’n’slash alléchant ?

Initialement un projet étudiant ayant été reconnu, Lysfanga va arriver dans une nouvelle version plus complète sous le giron de Spotlight by Quantic Dream, nouveau nom de leur label d’édition, dans lequel on retrouve également Under the Waves. Pour celles et ceux suivant le milieu des projets étudiants ou ayant suivi la dernière cérémonie des Pégases, vous avez dû entendre parler du jeu.