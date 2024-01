Lysfanga: The Time Shift Warrior, édité par Quantic Dream, sortira dans quelques jours

Un hack’n slash qui voit double

S’il vous reste encore un peu de temps libre dans cette période très chargée en sorties et que vous êtes à la recherche d’un hack’n’slash tactique ingénieux, vous voudrez sans douter garder un oeil sur Lysfanga: The Time Shift Warrior, qui se dévoile aujourd’hui un peu plus à l’aide d’une nouvelle bande-annonce. Un titre qui joue avec les doubles que vous pourrez créer, rendant ainsi le gameplay beaucoup plus subtil que dans d’autres titres du genre.

On sait dorénavant que Lysfanga: The Time Shift Warrior sera disponible sur sur PC via Steam et l’Epic Games Store dès le 13 février prochain, au prix de lancement de 19,99 €, avant qu’il ne passe à 24,99 € quelques jours plus tard. Si vous avez besoin de vous forger un avis avant de passer à la caisse, sachez que le jeu sera au programme du prochain Steam Next Fest avec une démo gratuite à essayer du 5 au 12 février.

Et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, on vous renvoie vers notre interview de Thibault Legouet de Sand Door Studios réalisée l’été dernier.