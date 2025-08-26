Lumines Arise : Le puzzle game façon « Tetris vertical » de Monstars et Enhance sortira le 11 novembre sur PC, PS5 et PSVR 2

Une démo temporaire disponible jusqu’au 3 septembre

En plus de ça, les développeurs ont profité de l’occasion pour lancer une démo temporaire de leur titre sur Steam et le PS Store. Disponible dès maintenant et jusqu’au mercredi 3 septembre 23h59 heure française, celle-ci nous donne la possibilité de jouer au tutorial, à trois de la trentaine de niveaux que comptera la « Campagne » solo (« Arise », « Duo Soul » et « Chameleon Groove »), ainsi qu’au mode multijoueur en ligne « Burst Battle ».

Attention cependant, si cet essai prend en charge plusieurs options d’accessibilité (retrait des game over, gestion des effets visuels…) et le cross-play, les fonctionnalités VR ne sont pas supportées, la difficulté du challenge proposé est réglée en « Facile » et ne peut être modifiée, et notre progression ne pourra pas être transférée vers la version finale de la production.

Rendez-vous en novembre pour découvrir Lumines Arise sur PC via Steam, PS5, PSVR 2 et les casques compatibles avec SteamVR. S’il vous intéresse, notez que deux éditions différentes du puzzle game peuvent être précommandées dès aujourd’hui : une Standard à 39,99€ et une Deluxe à 44,99€. Outre le jeu, la seconde inclut également un accès à des avatars et plaques nominatives spéciales à l’effigie d’autres licences d’Enhance, à savoir Rez Infinite, Humanity et Tetris Effect: Connected. Sur la console de Sony, un Loomii Astro Bot exclusif sera aussi à récupérer day one.