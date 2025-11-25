Test Lumines Arise – Les créateurs de Tetris Effect dépoussièrent avec succès une autre franchise culte

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
8.5

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Lumines Arise
Lumines Arise
pc
ps5
playstation vr 2

Date de sortie : 11/11/2025

  • Les visuels vraiment incroyables, soignés et variés
  • Le gameplay addictif et malin dans ses mécaniques de jeu
  • La bande-son au service du gameplay
  • Sa soundtrack, vraiment qualitative jusqu'au bout
  • Son multijoueur et ses événements sociaux
  • Un mode VR qui a le mérité d'être là
  • Excellente durée de vie avec les autres défis et le mode survie
  • La vitesse de jeu qui s'amuse à varier pour déstabiliser le joueur
  • Le mode périple et ses différents thèmes qui s'enchainent bien
  • Son mode VR n'apporte pas de réelle plus value sur le gameplay
  • Un poil relevé sur le mode normal
  • Des musiques inégales
  • Des imprécisions et confusions agaçantes sur une poignée de niveaux
  • Des éléments sous-exploités sur le multi
8.5

Si nous pouvons peut-être lui reprocher un petit manque de nouveauté ou de quelques éléments encore à peaufiner, voire sous-exploités, Lumines Arise est dans la lignée de Tetris Effect Connected. À savoir une recette qui marche toujours, avec une belle soundtrack, et surtout un gameplay qui parvient un poil à se renouveler dans l’approche, plus stratégique et misant sur la dextérité et la rapidité. Les effets visuels sont toujours dingues, et l’ajout de la dimension multijoueur, avec des événements communautaires et modes de jeu, apporte un plus non négligeable. Le contenu est par ailleurs la grosse force du jeu, avec une belle durée de vie, et prouve que Monstars Inc. sait largement renouveler des classiques.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Lumines Arise : Le puzzle game façon « Tetris vertical » de Monstars et Enhance sortira le 11 novembre sur PC, PS5 et PSVR 2

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Lumines Arise : Le puzzle game façon « Tetris vertical » de Monstars et Enhance sortira le 11 novembre sur PC, PS5 et PSVR 2

State of Play : Le résumé complet des annonces sur PS5 (007, Marvel, Pragmata, Nioh 3…)

ps5
Image d\'illustration pour l\'article : State of Play : Le résumé complet des annonces sur PS5 (007, Marvel, Pragmata, Nioh 3…)

Mr. Big viendra faire régner sa loi dans Fatal Fury: City of the Wolves dès le 9 décembre

pc
ps5
xbox series
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Mr. Big viendra faire régner sa loi dans Fatal Fury: City of the Wolves dès le 9 décembre

The Blood of Dawnwalker : Le réalisateur du jeu n’est pas contre l’IA, à condition de ne pas remplacer les artistes

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Blood of Dawnwalker : Le réalisateur du jeu n’est pas contre l’IA, à condition de ne pas remplacer les artistes
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires