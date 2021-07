Lost Judgment pourrait ne pas avoir de suite à cause de l’agence de Takuya Kimura

Judgment n’a décidément pas beaucoup de chance avec sa stratégie de prendre des acteurs japonais connus. On se souvient de l’affaire Pierre Taki qui avait obligé Sega à devoir retirer le jeu de la vente le temps de remplacer l’acteur après ses déboires judiciaires. Et c’est désormais l’agence de Takuya Kimura, interprète du protagoniste, qui poserait problème selon les informations du site Nikkan Taishu.

On évite au moins les mods de chats à la place du chien

L’ambiance serait tendue entre l’éditeur des Yakuza et l’agence Johnny & Associates. Au cœur du conflit entre les deux sociétés est la présence de la série sur PC. Les représentants de l’acteur sont pour que les jeux soient disponibles sur un maximum de plateformes, sauf celle-là. On imagine que cela vient principalement de la peur des mods qui mettraient la star dans des situations qu’ils ne maîtriseraient pas.

Après avoir très longtemps snobbé le PC, Sega refuserait de s’en passer et préfèrerait plutôt arrêter totalement cette série de spin-offs après la sortie de Lost Judgment à la grande surprise par exemple des fans d’une certaine licence de JRPG qui attendent encore et toujours l’arrivée de Persona 5 Royal par exemple.

Vin Diesel prochaine tête de la Judgment Family

Un veto qui explique l’absence de ces spin-offs de Yakuza alors que la série principale est désormais disponible dans son ensemble sur Steam. Chose que l’on mettait sur le dos d’une exclusivité PlayStation, ce qui a été démenti en avril avec les portages Xbox Series et même Stadia. Signe que c’est probablement bien l’accès simple aux fichiers du jeu qui effraie l’entourage de l’acteur, qui lui tiendrait surtout à continuer son rôle.

Il est encore trop tôt pour savoir si l’avenir est réellement compromis pour Judgment ou s’il s’agit simplement d’un bras de fer médiatique entre les deux entreprises. Lors de l’annonce de la suite, le site officiel japonais affichait un logo Steam rapidement retiré. Ces déclarations en pleine campagne de promotion du jeu pourrait être une tentative pour mettre un coup de pression de la part de l’agence.

En effet, qu’est-ce qui empêcherait Sega de recaster son rôle principal dans le troisième épisode ou de faire un protagoniste différent ? Bref, fin du point people que l’on ne s’attendait pas réellement à faire et on peut se remettre à attendre Lost Judgment qui ne sera pas affecté et sortira toujours le 24 septembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.