The Last of Us : Storm Reid (Euphoria) jouera Riley dans la série HBO

L’année 2022 risque d’être très important pour la licence The Last of Us si les rumeurs concernant l’arrivée d’un remake pour le premier épisode, en plus d’une Director’s Cut pour le deuxième, se confirment. Et avec un peu de chance, on verra également les premières images de la série The Last of Us, produite par HBO, qui vient à nouveau de compléter son casting.

L’histoire du DLC fera visiblement partie de la série

Après avoir recruté Nick Offerman dans le rôle de Bill, la production a enrôlé l’actrice Storm Reid (que l’on a récemment vu dans une autre série de HBO, Euphoria) au sein du casting, afin que la jeune femme joue le rôle de Riley Abel, la meilleure amie de Ellie.

Un rôle important que l’on était pas vraiment sûr de voir dans la série, étant donné que le personnage est surtout au cœur du DLC Left Behind, qui se déroule avant le premier épisode. On imagine donc qu’une dose de flashbacks viendra nous raconter l’histoire d’Ellie et Riley, sauf si la production a décidé de prendre quelques libertés.

La série devrait théoriquement terminer son tournage au cours de l’été, pour une date de diffusion encore inconnue.