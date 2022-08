Accueil » Actualités » Kena: Bridge of Spirits arrive sur Steam avec une grosse mise à jour et un New Game +

Kena: Bridge of Spirits est sans conteste l’un des jeux qui aura marqué l’année 2021. Le titre d’Ember Lab s’apprête à fêter son premier anniversaire en septembre, et il a décidé d’offrir quelques cadeaux aux joueurs et joueuses pour fêter cela. On apprend qu’une grosse mise à jour anniversaire est en chemin, en plus de l’arrivée du jeu sur Steam.

Un anniversaire bien rempli

Réservé pendant un temps à l’Epic Games Store, Kena: Bridge of Spirits va enfin faire son bout de chemin jusqu’à la plateforme Steam dans quelques semaines. L’exclusivité prendra fin le 27 septembre, date à laquelle vous pourrez vous procurer le jeu sur la plateforme de Valve.

Et en plus de cela, à la même date, la mise à jour Anniversaire sera disponible sur tous les supports où vous pouvez trouver le jeu, donc même sur PS4 et PS5. Cette mise à jour aura le mérite d’apporter un mode New Game + très demandé, qu’on découvre dans un trailer diffusé chez IGN. Il permettra de conserver toutes les capacités, les améliorations, les costumes et les Rots, avec même de nouveaux types d’ennemis à combattre et des boss encore plus coriaces avec des phases supplémentaires.

Cette mise à jour inclura également une nouvelle mécanique : les Pierres de charme. Ces pierres donnent accès à un bonus et un malus pour Kena, autant dire qu’il faudra les choisir avec soin. On pourra en trouver partout dans le monde, mais aussi à travers les Épreuves de la Guide des Esprits, un tout nouveau mode de jeu qui se divisera en trois épreuves :

Course d’Obstacles

Défense contre des Vagues d’Ennemis

Repoussement de Boss

En réussissant tous ces défis, vous pourrez aussi obtenir des tenues exclusives pour Kena, avec des variations de couleurs. Une belle grosse mise à jour qui sera gratuite, pour le bonheur des fans du jeu.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur Epic Games Store, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.