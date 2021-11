Kena: Bridge of Spirits, où trouver la version physique au meilleur prix ?

Sorti depuis maintenant presque deux mois sur PC, PS4 et PS5 en version dématérialisé, Kena: Bridge of Spirits s’est fait attendre pour sa version physique. De nombreux joueurs et joueuses attendent impatiemment cette version afin de pouvoir plonger dans cette aventure, et c’est cette semaine qu’elle arrive. Voici où trouver l’édition physique de Kena: Bridge of Spirits au meilleur prix.

Où trouver Kena: Bridge of Spirits à la vente ?

  Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Kena: Bridge of Spirits est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Pour rappel, cette édition physique contient également des bonus in-game comme des skins mais aussi une planche de stickers à l’effigie des personnages.

La version physique de Kena: Bridge of Spirits sera disponible le 19 novembre sur PS4 et PS5. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test ainsi que notre guide complet.