Lies of P : Découvrez 12 minutes de gameplay pour ce Pinocchio façon Bloodborne qui impressionne

L’une des stars de l’Opening Night Live de la Gamescom 2022, c’était bien Lies of P. Le titre était déjà attendu grâce à quelques trailers convaincants, mais il a vraiment montré tout son potentiel durant la cérémonie, et fait aujourd’hui partie des jeux les plus populaires du salon allemand. IGN a maintenant la primeur d’un nouvel extrait de gameplay pour le jeu, qui permet de s’attarder un peu plus sur ses mécaniques afin de voir si le trailer d’hier n’était pas que de l’esbrouffe.

Gros menteur, mais aussi gros bagarreur

Il est effectivement impossible de ne pas penser à Bloodborne en voyant ces images de gameplay, même si le titre parvient à trouver sa propre originalité dans certains détails, notamment via l’équipement de son protagoniste, armé d’un bras mécanique multifonction.

Ces douze minutes de gameplay nous montrent que l’on est bien en face d’un digne héritier qu’il faudra assurément surveiller de près, en espérant qu’il soit aussi agréable à jouer manette en mains qu’à regarder.

Lies of P sortira dans le courant de l’année 2023. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass. De notre côté, nous sommes aussi à Cologne pour la Gamescom et notre aperçu du jeu arrivera très prochainement.