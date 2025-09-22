Les sorties jeux vidéo de la semaine du 22 septembre (Silent Hill f, Hades II, Sonic Racing CrossWorlds…)

Les sorties de la semaine

Et qui dit Tokyo Game Show dit également grosse semaine pour l’industrie japonaise avec des sorties jeux vidéo notables, comme Silent Hill f et Sonic Racing CrossWorlds. On retiendra aussi l’arrivée de la version 1.0 de Hades II, le rogue-like divin qui a passé plus d’un an en accès anticipé pour se peaufiner.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

22 septembre

23 septembre

24 septembre

25 septembre

26 septembre

Vous pouvez déjà retrouver notre test de Silent Hill f, tandis que d’autres arriveront plus tard dans la semaine.