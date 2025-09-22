Les sorties jeux vidéo de la semaine du 22 septembre (Silent Hill f, Hades II, Sonic Racing CrossWorlds…)
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Le mois de septembre est toujours un peu compliqué à suivre côté sorties, mais cette semaine est encore plus remplie que d’habitude côté actualité et sorties jeux vidéo. Alors que le Tokyo Game Show se prépare à ouvrir ses portes, des dizaines de jeux nous attendent en parallèle, et certains qu’il ne faudra absolument pas manquer.
Les sorties de la semaine
Et qui dit Tokyo Game Show dit également grosse semaine pour l’industrie japonaise avec des sorties jeux vidéo notables, comme Silent Hill f et Sonic Racing CrossWorlds. On retiendra aussi l’arrivée de la version 1.0 de Hades II, le rogue-like divin qui a passé plus d’un an en accès anticipé pour se peaufiner.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
22 septembre
- Endless Legend 2 (PC – accès anticipé)
- Bloodthief (PC)
23 septembre
- Baby Steps (PC, PS5)
- Slime Rancher 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- The House of Tesla (PC)
- Aethermancer (PC – accès anticipé)
24 septembre
- Blade & Soul Heroes (PC, iOS, Android)
25 septembre
- Hades II (PC, Switch, Switch 2)
- Silent Hill f (PC, PS5, Xbox Series)
- Sonic Racing: CrossWorlds (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, PS4, Switch)
- Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- SWORN (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Lost Rift (PC – accès anticipé)
- Out of Time (PC)
26 septembre
- EA Sports FC 26 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, Switch 2)
- Pac-Man 2 World Re-PAC (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Switch 2)
- Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian (PC, PS5, Switch)
- NBA Bounce (Switch)
- Hotel Barcelona (PC, PS5, Xbox Series)
- CloverPit (PC)
Vous pouvez déjà retrouver notre test de Silent Hill f, tandis que d’autres arriveront plus tard dans la semaine.
Cet article peut contenir des liens affiliés