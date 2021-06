Myst : Le remake sortira sur PC (Steam et GOG) et Mac entre juillet et septembre 2021

Véritable icône de l’industrie vidéoludique depuis sa sortie sur Mac en 1993, Myst est une série de jeux d’aventure qui a connu plusieurs opus, remasters et portages sur des plateformes diverses et variées au fil du temps.

Bonne nouvelle, les joueurs et les joueuses du monde entier pourront bientôt (re)découvrir cette licence mythique puisque, d’après le compte Twitter officiel de Cyan Worlds Inc, le remake du premier épisode déjà disponible sur les casques VR Oculus Quest sortira pendant le troisième trimestre 2021, c’est à dire entre le 1er juillet et le 30 septembre prochain, sur Mac et PC via Steam et GOG.

Prêts à (re)vivre cette expérience phare des années 90 ?

We’re thrilled to officially announce… Myst is coming to PC and Mac in Q3 of this year, 2021! VERY Soon™! pic.twitter.com/jGhEpKxntn — Cyan Inc. (@cyanworlds) June 22, 2021

Au cas où vous n’en auriez jamais entendu parler, Myst vous invite à explorer une île très mystérieuse dont il faut percer les secrets en résolvant les nombreux puzzles et intrigues entourant une trahison familiale. En plus d’avoir été entièrement retravaillée sur le plan technique, la version modernisée du titre intègre une option permettant de randomiser les énigmes du jeu.

Rendez-vous dans les semaines à venir pour savoir si ce remake sera à la hauteur de l’épisode commercialisé il y a environ trente ans.