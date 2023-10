Test Total War Pharaoh – En route pour la conquête du Nil

A peine une année après la sortie de Total War Warhammer 3, Creative Assembly est déjà de retour avec leur sortie annuelle. Avec le succès de la franchise, c’est désormais plusieurs équipes de développement qui travaillent et sortent en alternance différents épisodes.

Désormais séparé du sous-nom Saga, Total War Pharaoh se veut comme faisant suite à toute une série récente de jeux de la série, avec Troy comme dernier épisode en date de cette saga. C’est d’ailleurs cette même équipe, Creative Assembly Sofia, qui est en charge de l’épisode.

Que propose donc cet épisode ? Quelles seront les originalités du système de jeu ? C’est ce que nous allons voir ici.

Conditions de test : Nous avons réalisé notre session de Total War Pharaoh sur un PC qui a fait tourner le jeu en maximum sans se plaindre. Nous avons eu ainsi l’occasion de faire principalement du mode campagne avec les différentes factions du jeu, dans des difficultés variables. Avec des réussites…mais aussi des échecs.

Devenir Pharaon à la place du Pharaon

Nous sommes en plein Âge de Bronze. Ce qui va être alors considéré comme l’ère la plus prospère de l’histoire de la civilisation égyptienne, le nouvel empire, n’en est qu’à ses débuts. Alors que Sethnakht règne sur le royaume, son poste de dirigeant suprême semble fragile. Serez-vous le prochain pharaon ?

Comme tout épisode de Total War, Pharaoh ne déroge pas à la règle et vous commencerez par choisir votre faction. 8 factions sont disponibles au départ : 4 factions égyptiennes, 2 cananéennes et 2 hittites. Tout comme ce que l’on retrouve lors des derniers épisodes de la série, chaque faction est représentée par son personnage historique, et avec pour chacun des conditions de départ, et un rapport de forces et faiblesses poussé. On pourra d’ailleurs déjà reprocher à Creative Assembly et Sega une politique de DLC non axée vers les joueurs, avec d’ores et déjà annoncés lors de la précommande du jeu 3 DLC de factions et 1 DLC autour de la campagne du jeu.

Et, et cela constitue le premier très bon point du jeu, ces factions sont véritablement différentes. On sent que Creative Assembly a véritablement pensé ce volet là pour vous faire vivre une expérience différente. Jouer Séthi n’aura par exemple absolument rien à voir avec jouer à Suppiluliuma. L’idée également de proposer des factions issus des voisins de l’Égypte est également une très bonne idée. Si elle est déjà totalement cohérente historiquement parlant, cela permet un gros renouvellement dans la campagne.

En effet, il est ainsi possible de réaliser une campagne sans être une seule fois en conflit… avec l’Égypte. La raison est assez simple : au bout de quelques tours de jeu, vous aurez le choix entre convoiter le trône de l’Égypte ou devenir le grand roi Hittite. Bien entendu, les contraintes seront différentes, mais on sent que cela permet de véritablement changer du tout au tout votre partie.

Un jeu qui propose de nombreuses bonnes idées

Lors de nos premières tentatives de conquête du trône, nous avons été pris au dépourvu des nombreuses nouvelles mécaniques de jeu. Si on retrouve rapidement nos marques pour les habitués de la franchise concernant tout ce qui est autour de la diplomatie, de la gestion des ressources, ou encore les batailles, tout ce qui est autour nécessitera de votre part une plus grosse attention et lecture. A commencer par les décrets royaux. Remplaçant un classique arbre technologique, vous allez devoir faire vos choix avec grande attention car cela peut considérablement vous avantager à court, moyen et long terme.

Qui dit civilisation égyptienne dit pharaon mais aussi sa cour. Dans Total War Pharaoh, vous devrez manigancer avec les différentes personnes de la cour. Vous pourrez ainsi leur demander des petites requêtes, mais aussi leur assistance pour virer une personne de son rôle au sein de la cour. L’occasion ainsi de par exemple rentrer au sein de la cour à un poste important pour vous octroyer vous-même des bonus très intéressants. Il est par exemple quasi nécessaire à moyen terme pour Séthi d’obtenir le rôle de Commandant en chef car cela vous permet d’avoir 25% de réduction sur le coût d’entretien de vos unités d’armée. Les 25% pouvant être répartis en fonction du type d’unité. Mais s’il y a un poste que vous convoitez, c’est bien celui du pharaon.

Il arrivera ainsi un moment fatidique où la personne régnant sur le trône va succomber. Dès lors, c’est la guerre civile qui est enclenchée. Il faudra donc faire preuve de sa légitimité à prendre place, et porter la couronne. Vous pourrez d’ailleurs choisir votre propre couronne, qui vous octroiera des bonus également fondamentaux pour avancer sans problème. Dans la liste des bonnes idées, il y a également le choix de l’héritage que vous souhaitez porter. Cela vous permet d’avoir de nouveaux objectifs, accès à d’autres éléments de jeu spécifiques, ajoutant encore plus au caractère unique de votre partie. Vous pouvez ainsi autant suivre les pas des grands bâtisseurs et laisser votre empreinte, comme suivre les pas de Akhenaton (pas le rappeur) et créer votre propre divinité !

Pour cela vous allez devoir combiner deux divinités que vous aurez découvert auparavant, et ainsi récupérer tous leur bonus. La gestion de la religion dans Total War Pharaoh sera également très important pour tout ce que cela pourra vous donner comme bonus, ou comme malus. Tout est question d’équilibre. D’autant plus que, nous vous parlions rapidement de diplomatie et ressources, et c’est un aspect auquel il faudra faire très attention, et chacun des éléments de jeux abordés créent un véritable impact.

Une gestion des généraux poussée et primordiale

Bien entendu, l’autre grand volet pour vous assurer la victoire sera la gestion militaire de l’ensemble de vos troupes. Depuis quelques temps, Creative Assembly a ajouté la gestion des personnages importants, et dans Total War Pharaon, cela se réalise également dans la gestion des généraux.

Chaque général possède différents emplacements vous permettant d’être équipés d’armes, armures et consommables pouvant être très importants pour lors de longs affrontements. Chaque général possède de plus des titres que vous pourrez assigner lors de la montée de niveau et de compétences. 3 compétences sont proposées : Présence, Fortitude et Ardeur. D’autant plus que si votre général meurt, vous perdez toutes les pièces d’équipements posées dessus ! Après s’être fait avoir 2 ou 3 fois, on peut vous assurer que l’on fait très attention par la suite.

Pour le reste du côté militaire de Total War Pharaon, on retrouve très clairement des choses très similaires à ce que l’on a depuis toujours dans la série. Les batailles, pour ceux qui aiment les faire, ne seront pas perdus et retrouveront cette dimension épique, avec les tempêtes de sable en bonus. Pour ceux qui veulent se concentrer uniquement sur la gestion en plateau, vous pourrez également passer toutes les batailles. D’autant plus que désormais, vous saurez avant d’appuyer sur résolution automatique le résultat ainsi que les pertes au niveau de vos rangs ceux de votre opposant.