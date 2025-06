Les développeurs de Slender: The Arrival annoncent leur nouveau jeu, Guardians of the Wild Sky

De l’horreur à la survie fantastique

Guardians of the Wild Sky se dévoile à travers une première bande-annonce où la magie et les créatures mignonnes peuplent cet environnement féérique. Le soft s’annonce comme un énième jeu de survie et de construction, où la gestion de la faim et la soif sera primordiale pour survivre dans ce monde onirique, aux environnements colorés et parsemé d’îles flottantes.

Les Gardiens sont ces créatures magiques aux capacités uniques, que les joueurs et joueuses pourront capturer. Ces compagnons féériques nous aideront dans nos combats, nos différentes explorations hostiles, ou encore pour l’artisanat. Il sera même possible d’en faire un élevage afin de combiner les traits et génétiques de nos Gardiens en les fusionnant, pour en créer des versions hybrides.

À l’image de tous ces jeux de survie en monde ouvert à dimension MMO, le gameplay met l’accent sur l’exploration du monde, la gestion de ressources, la fabrication d’armes et d’équipements supérieurs, ou encore, la construction de maison, qui, ici, peuvent voler dans les cieux. De plus, il sera tout à fait possible d’explorer le monde de Guardians of the Wild Sky en solo ou bien entre amis.

Guardians of the Wild Sky sortira courant 2025 sur Steam.