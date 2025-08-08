LEGO Party! : Le party game jouable jusqu’à quatre sortira le 30 septembre
Rédigé par Fauchinou
Avec le temps, LEGO a sans doute connu toutes les déclinaisons possibles et imaginables pour nous divertir manette en main. Parmi les dernières en date, LEGO Voyagers et LEGO Party!, tous deux annoncés durant le Summer Game Fest. On va parler dans cet article du deuxième puisqu’il vient d’obtenir sa date de sortie, et ce sera pour la rentrée.
Mini-jeux, maxi plaisir
Quand on voit LEGO Party!, on pourrait se dire qu’il est particulièrement étrange de ne pas avoir eu plus tôt un party game autour de LEGO. Une marque qui fédère de 7 à 77 ans, mêlant humour et amusement en s’appropriant plein d’univers, c’est idéal pour le genre. Et le trailer annonçant la date de sortie nous confirme la pertinence de ce mariage.
La vidéo montre à nouveau du gameplay et affiche une partie des 60 mini-jeux et des divers environnements que l’on traversera dans ce jeu fortement inspiré d’un Mario Party où l’on devra remporter plus de briques d’or que les autres. Un genre inédit pour la marque danoise mais toujours accompagné de ses fondamentaux, comme la possibilité de customiser son personnage de plein de façons et la garantie de vivre une expérience feel good.
LEGO Party! arrive donc le 30 septembre sur PC (via Steam), PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. Les précommandes donneront accès à cinq minifigures exclusives.
