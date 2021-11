Légendes Pokémon Arceus montre quelques bonus liés aux sauvegardes des autres opus

Etant donné que la sortie de Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante se rapproche à grand pas, le gros de la communication est porté sur ces jeux, tandis que Légendes Pokémon Arceus continue à se dévoiler en filigrane. Après avoir illustré Zorua et Zoroark dans un précédent trailer, on découvre aujourd’hui quelques screenshots qui montrent les récompenses que les habitués de la saga pourront obtenir.

Plutôt style Pikachu ou Evoli ?

Comme pour Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante, Légendes Pokémon Arceus va récompenser les joueurs et joueuses qui possèdent une sauvegarde des récents épisodes de la saga. Pour Pokémon Epée et Bouclier, c’est le Pokémon Shaymin qui sera offert, qui sera accompagné d’un kimono exclusif pour notre personnage.

Si vous avez une sauvegarde de Pokémon Let’s Go Pikachu ou Evoli sur votre Switch, ce sont des masques spéciaux (adorables) à l’effigie de Pikachu et Evoli qui vous seront offerts.

Légendes Pokémon Arceus sortira le 28 janvier 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.